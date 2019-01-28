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В столице Кузбасса эвакуируют людей из-за сигналов о бомбах

28 января 2019 в 10:25

Утром 28 января поступили звонки с сообщениями о минировании в кемеровские школы, больницы и административные здания.

Люди экстренно эвакуированы, на место ЧП вызвали оперативные службы.

«Получены сигналы о минировании школ и детских садов, больниц и нескольких административных зданий во всех районах города Кемерово. Все сигналы проверяют оперативные службы и правоохранительные органы», — сообщает «Интерфакс-Сибирь».

А местные жители рассказали о массовой эвакуации в соцсети «ВКонтакте».


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