В столице Кузбасса эвакуируют людей из-за сигналов о бомбах

Утром 28 января поступили звонки с сообщениями о минировании в кемеровские школы, больницы и административные здания.

Люди экстренно эвакуированы, на место ЧП вызвали оперативные службы.

«Получены сигналы о минировании школ и детских садов, больниц и нескольких административных зданий во всех районах города Кемерово. Все сигналы проверяют оперативные службы и правоохранительные органы», — сообщает «Интерфакс-Сибирь».

А местные жители рассказали о массовой эвакуации в соцсети «ВКонтакте».