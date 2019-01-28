Крупный пожар на Ленина в Кемерове: пострадали дети

В понедельник, 28 января, в Кемерове на проспекте Ленина 55б произошёл серьёзный пожар. По информации ГУ МЧС Кузбасса, сигнал на пульт диспетчера поступил около 7:00. Людей выводили из здания по лестничным маршам, а троих спасли при помощи автолестницы.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС в подъезде девятиэтажного дома наблюдалось плотное задымление. Спасатели по лестничным маршам вывели на улицу 26 человек, в том числе семерых детей. С девятого этажа по автолестницам эвакуировали три человека. Семь человек выбежали из дома самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекались порядка 30 спасателей.

«Эпицентр пожара находился на шестом этаже. Там горела квартира и балкон. В итоге пламя с шестого этажа перебросилось на седьмой, где сгорел только балкон. Общая площадь пожара составила около 20 «квадратов», - рассказали о последствиях случившегося в ГУ МЧС Кузбасса.

По официальным и оперативным данным, бригаде скорой помощи был передан один человек из тех семерых, которые покинули горящий дом самостоятельно. А вот «Правоохранительный портал Кузбасса» сообщает, что с места пожара в больницу города доставили троих детей и пятерых взрослых.

Обстоятельства и последствия ЧП устанавливаются. По предварительным данным, серьезное возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.