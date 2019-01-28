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В Сети появился текст письма с предупреждением о минировании кемеровских учреждений

28 января 2019 в 14:57

Напомним, днем 28 января поступили сообщения о минировании кемеровских школ, больниц и административных зданий. Людей экстренно эвакуировали, на месте работали оперативные службы.

Выяснилось, что сообщения приходили на электронную почту учреждений.

В популярном кемеровском телеграм-канале «Удивительный Кузбасс» опубликовали текст разосланного письма. В нем говорится о том, что здание заминировано и лучше его покинуть, чтобы спасти жизнь.

«Спешим сообщить, что в вашем здание взрывное устройство. А также в ряде других административных объектах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска», — цитируют СМИ письмо.


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