В Сети появился текст письма с предупреждением о минировании кемеровских учреждений

Напомним, днем 28 января поступили сообщения о минировании кемеровских школ, больниц и административных зданий. Людей экстренно эвакуировали, на месте работали оперативные службы.

Выяснилось, что сообщения приходили на электронную почту учреждений.

В популярном кемеровском телеграм-канале «Удивительный Кузбасс» опубликовали текст разосланного письма. В нем говорится о том, что здание заминировано и лучше его покинуть, чтобы спасти жизнь.

«Спешим сообщить, что в вашем здание взрывное устройство. А также в ряде других административных объектах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска», — цитируют СМИ письмо.