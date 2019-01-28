Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровчане остались без капельниц и прогноза п...

Кемеровчане остались без капельниц и прогноза погоды

28 января 2019 в 15:14

Горожане рассказали о том, что сотрудники одной из больниц выводят пациентов, в том числе с капельницами. Эвакуируется и сам медперсонал. А в кемеровском Гидрометцентре сообщили, что из-за сообщения персонал распустили по домам.

«Прогноза погоды сегодня не будет. Наше здание заминировали. Пол дня пробыли на улице и нас отправили по домам», - цитируют СМИ метеорологов.

Напомним, причиной сбоя в работе учреждений, школ и детсадов стали массовые рассылки писем с сообщением о минировании зданий. Всех посетителей экстренно эвакуировали, а на место ЧП вызвали оперативные службы. Отмечается, что оперативные службы отрабатывают все сигналы о заложенных бомбах.

Жителей областного центра просят проявить терпение в связи с проведением спецдействий. В областном департаменте сообщили, что письма с сообщением о минировании приходили в учреждения здравоохранения, ряд школ, гостиниц, администраций. Так, их получили 10 учреждений здравоохранения:  По данным на 11:00 эвакуировано около трёх тысяч человек.

"Ни один из фактов данной угрозы не подтвердился. На местах работают правоохранительные органы. Экстренные эвакуации из зданий, сбитый режим работы учреждений — это вынужденные меры, связанные исключительно с вопросами обеспечения безопасности людей", — сообщили в администрации области.


Читайте также

Content main thumb
Крупный пожар на Ленина в Кемерове: пострадали дети
Content ciberataques por email
В Сети появился текст письма с предупреждением о минировании кемеровских учреждений
Content
В Кузбассе нашли тело одного из утонувших на снегоходе мужчин
Content v ufe skoraya pomoshch v 94 ekstrennyh vyzovov pribyvaet v techenie 20 minut image 5a79e3300899d5.36642527
Кемеровчан предупредили о возможных сбоях в работе скорой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?