В Кузбассе нашли тело одного из утонувших на снегоходе мужчин

Напомним, 23 декабря прошлого года трое приятелей выехали на лёд на снегоходе и ушли под воду. Одному из них удалось спастись, он и вызвал оперативные службы. Через несколько дней спасатели обнаружили тела утонувших, однако из-за погодных условий их не удалось поднять на поверхность.

В субботу, 25 января, поиски были продолжены.

«Сначала вырезали 9 майн, в которые спускались водолазы. Потом опустили тралл и стали водить им по дну, зацепились за что-то. В итоге нашли снегоход на глубине пять метров. Водолазы стали исследовать рядом и в пределах 50 метров от снегохода нашли тело мужчины», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Агентства по защите населения и территории Кемеровской области Дмитрий Холецкий.

По информации СУ СК РФ по Кемеровской области, поиски тела второго мужчины приостановили из-за похолоданий.

Как только погодные условия позволят, поиски продолжатся.

Фото: vk.com/ «ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ] ™».