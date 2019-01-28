Кемеровчан предупредили о возможных сбоях в работе скорой

28 января в учреждениях города прошла массовая эвакуация людей, которая повлияла в том числе на работу медиков. Причиной послжужили сообщения о минировании. Горожан предупредили о возможных задержках бригад скорой помощи.

«К сожалению, возможны задержки обслуживания вызовов бригад скорой помощи, так как они также направлялись на объекты, куда поступали сообщения о минировании, для того, чтобы в случае необходимости оказать экстренную медицинскую помощь кемеровчанам», — сообщили в департаменте охраны здоровья населения.

В ведомстве заверили, что в ближайшее время работа скорой помощи будет налажена.