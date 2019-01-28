Ильдар Узбеков прокомментировал решение властей Кузбасса по вопросу жилья для сирот

Напомним, на днях власти Кемеровской области сообщили о трехкратном увеличении в 2019 году финансирования программы обеспечения жильем сирот.

«В текущем году в бюджете Кемеровской области зарезервировано 1,6 млрд рублей на приобретение жилья для сирот, что в три раза превышает показатель минувших двенадцати месяцев», - рассказала вице-губернатор региона Елена Пахомова.

При этом чиновники намерены сосредоточить внимание на решении в первую очередь организационных моментов, тормозящих эффективность реализации федеральной программы.

«В прошлом году не все районы области освоили выделенные целевые средства. Одна из причин — нехватка времени. В связи с этим губернатор Кемеровской области четко обозначил — те муниципалитеты, которые в 2019 году не успеют освоить субвенции на предоставление жилья, лишатся областного финансирования», - подчеркнула Пахомова.

По мнению главы венчурного фонда СoalFuture Ильдара Узбекова, ультиматум, поставленный муниципалитетам главой Кузбасса Сергеем Цивилевым, станет дополнительным стимулом для роста жилищного рынка Кузбасса.

«Жесткая позиция регионального руководства вкупе с последними поручениями президента, помогут Кузбассу в числе первых решить проблему обеспечения жильем детей-сирот», - считает Узбеков.

Управляющий холдинга «Сибуглемет» напомнил, что в конце декабря Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на улучшение условий обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Предусматривается, что число жилых помещений для таких детей не может превышать 25% от общего количества квартир в доме. Это означает, что подрядчики не смогут строить отдельно «сиротские» дома, в которых с целью экономии денег занижены эксплуатационные требования и не соблюдаются нормативы», - подчеркнул Ильдар Узбеков.

Глава венчурного фонда назвал предложение Путина по жилью для сирот «прорывным решением».

«Большинство споров в России вокруг жилья для сирот до сих пор касалось именно качества предоставляемой жилплощади, когда строились «скворечники» «для галочки», от которых новоселы были вынуждены отказываться по причине непригодности квартир для проживания, - комментирует Ильдар Узбеков, - В ряде регионов доходило до абсурда — где-то отсутствовало водоснабжение, где-то канализация и санузел, а где и электричество. Зафиксированы случаи, когда подрядчики строили жилье без проведения проектно-изыскательских работ, а затем для ввода его в эксплуатацию».

По словам учредителя CoalFuture, прорывное экономическое решение властей Кемеровской области поспособствует увеличению показателей строительной отрасли региона в целом. А увеличение финансирования социального строительства обеспечит Кузбассу ведущие позиции в России по скорости решения наболевших вопросов.

«Активизация работы по предоставлению жилья сиротам неотделима от роста строительного рынка в регионе. Значит, поднимется спрос на ипотеку. И здесь фонд CoalFuture может сыграть не последнюю роль. Развивая угольную промышленность, мы будем создавать новые рабочие места с достойными зарплатами. А это, в свою очередь, поможет людям решать жилищный вопрос», - заверил Узбеков.