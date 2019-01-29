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Житель Мариинска до смерти запинал женщину из-за дров

29 января 2019 в 09:37

В Мариинске впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей. Перед судом предстал 24-летний местный житель, который жестоко расправился с женщиной.

По версии следствия, погибшая решила похитить принадлежавшие ему дрова. Заметив, что горожанка присваивает себе его топливо, мужчина выбежал во двор. Сначала он ударил воровку палкой по голове, а после стал избивать ногами. Впоследствии выяснилось, что таким образом он нанес ей семь ударов.

При рассмотрении уголовного дела в суде мужчина признал вину частично.

«Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. В итоге государственный обвинитель предоставил доказательства виновности и убедил в этом присяжных», — рассказали в прокуратуре по Кемеровской области.

В итоге суд признал кузбассовца виновным в преступлении, предусмотренном статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Присяжные заседатели отправили его в колонию строгого режима на 8,5 лет.


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