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СК: школьницу из Прокопьевска убила родная мать

29 января 2019 в 09:54

Напомним, 24 января около 22:45 в одном из частных домов Прокопьевского района было обнаружено тело 15-летней школьницы.

«Вечером одноклассники пришли к погибшей в гости, но дверь им никто не открыл, а на мобильный телефон девочка не отвечала. Подростки заметили через окно в комнате мать девочки, которая ходила из угла в угол. Они сломали дверь и прошли в дом, где увидели, что одежда и руки женщины в крови. Школьники позвали на помощь взрослых. Те, осмотрев дом, нашли на кровати тело девочки с признаками насильственной смерти», - сообщили с следственном комитете.

Сейчас по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, к смерти школьницы причастна именно 35-летняя мать. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

В ведомстве отметили, что женщина состоит на психиатрическом учёте. В рамках расследования будут проанализированы причины и условия, которые способствовали совершению преступления, а также проведена психолого-психиатрическая экспертиза.


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