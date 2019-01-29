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В Новокузнецке рабочих облило расплавленным чугуном: есть пострадавшие

29 января 2019 в 12:06

ЧП произошло 26 января в Новокузнецке на Евраз ЗСМК. Раскалённым чугуном обрызгало троих рабочих. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту произошедшего.

«В ходе доследственной проверки было установлено, что два горновых и машинист крана производили работы по очистке главного желоба доменной печи № 2. Во время выполнения операций случился всплеск раскалённого чугуна, который попал на горновых и на кабину машиниста. Кабину охватило пламя, начался пожар», — сообщает «Новокузнецк.RU»

В результате один из мужчин попал в реанимацию, сейчас он находится в крайне тяжёлом состоянии. Жизни двоих других рабочих ничего не угрожает.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: youtube.com/ "Новокузнецк.ru".

 


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