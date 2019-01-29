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В столице Кузбасса родители убили сына-инвалида и спрятали труп

29 января 2019 в 13:27

Шокирующий инцидент произошел в Кемерове в минувшую пятницу, 25 января. Родители убили 2-летнего сына-инвалида. При этом отец мальчика утопил его, а мать помогла избавиться от тела.

«Отец купал ребёнка и якобы случайно его утопил. Потом он вместе с женой уложил тело мальчика в сумку, после чего женщина закопала сына. Мальчик был с ограниченными возможностями здоровья», — сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

По предварительным данным, ЧП произошло в Заводском районе Кемерова. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.


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