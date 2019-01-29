В Кузбассе выбрали столицу Дня шахтёра-2020

28 января на совещании по развитию моногородов с главами кузбасских муниципалитетов выбрали столицу празднования Дня шахтёра-2020. Единогласным решением кузбасских градоначальников право провести праздник досталось городу Белово.

«Алексей Курносов — энергичный и деятельный глава, поэтому сомнений в том, что он сможет подготовить муниципалитет должным образом, у меня нет», - написал в своей странице в популярной соцсети глава региона Сергей Цивилев.

Как отметил губернатор Кузбасса, выборы столицы Дня шахтера проведены заранее, чтобы у городов появилась возможность качественней оформить проекты и реализовать их.

Фото: vk.com / Сергей Цивилёв.