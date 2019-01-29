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Школьников Кузбасса готовят к пенсии

29 января 2019 в 15:58

В 94 учебных заведениях прошли образовательные занятия, организованные ПФР России. На занятиях по повышению пенсионной грамотности побывали около 3400 школьников и студентов средне-специальных учебных заведений.

«Согласно опросам специалистов ПФР жителей Кузбасса, около 50 % опрошенных разбираются в механизмах образования пенсии, при этом каждый пятый опрошенный, около 20 %, только примерно представляет себе, из чего складывается его пенсия», – отметили в областном ПФР.

Специалисты фонда помогли ученикам помогали разобраться в отличиях друг от друга работы с «белой», «серой» и «черной» заработными платами и в том, как это повлияет на будущую пенсию. А для 479 школьников были проведены 18 экскурсий в управлениях Пенсионного фонда и клиентских службах в городах и районах области.


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