На трассе Новосибирск-Кемерово чуть не замерзли 15 человек

Автобус, следовавший по маршруту «Зеленогорск – Кемерово» встал на трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». На 312 километре у общественного транспорта лопнули два колеса.

До того, как пассажирам оказали помощь, они простояли на трассе от получаса до часа. Людям помогли сотрудники ГИБДД.

«Стоящий на обочине автобус заметили сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской майор полиции Виктор Царев и лейтенант полиции Алексей Астахов и поспешили на помощь. Исправить поломку на месте не было возможности, поэтому стражи порядка вызвали эвакуатор», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В итоге пассажиров до места назначения довезли на дополнительном автобусе. Благодаря своевременно оказанной помощи никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области.