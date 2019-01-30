Появилось видео, как расплавленный чугун вылился на рабочих в Новокузнецке

ЧП произошло 26 января в Новокузнецке на Евраз ЗСМК. Раскалённым чугуном обрызгало троих рабочих. В результате ЧП пострадали три человека.
«Женщина-машинист попала в реанимацию в тяжёлом состоянии», - сообщил «Новокузнецк.RU».
29 января на YouTube опубликовали видео с места происшествия ЧП. Интересно, что на кадрах момент ЧП визуально похож на взрыв.
Напомним, по факту случившегося организована проверка. Следователи установили, что произошёл всплеск раскалённого чугуна из-за случайно упущенной чушки во время чистки печи.
Видео: youtube.com/detuil, gyip;; gvghiohygtc.
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