Появилось видео, как расплавленный чугун вылился на рабочих в Новокузнецке

ЧП произошло 26 января в Новокузнецке на Евраз ЗСМК. Раскалённым чугуном обрызгало троих рабочих. В результате ЧП пострадали три человека.

«Женщина-машинист попала в реанимацию в тяжёлом состоянии», - сообщил «Новокузнецк.RU».

29 января на YouTube опубликовали видео с места происшествия ЧП. Интересно, что на кадрах момент ЧП визуально похож на взрыв.

Напомним, по факту случившегося организована проверка. Следователи установили, что произошёл всплеск раскалённого чугуна из-за случайно упущенной чушки во время чистки печи.

Видео: youtube.com/detuil, gyip;; gvghiohygtc.