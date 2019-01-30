Кемеровчанин до смерти заморозил возлюбленную

47-летнего мужчину признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что в конце 2017 года обвиняемый вечером пришёл домой после работы, где его встретила сожительница в нетрезвом состоянии. Чуть позже к ним пришли знакомые, и они вместе стали распивать спиртное.

«Когда гости ушли, мужчина высказал женщине своё недовольство по поводу того, что она не работает и злоупотребляет алкоголем. Между ними произошёл словесный конфликт. Сожитель разозлился на женщину и вывел её на улицу без верхней одежды, чтобы она протрезвела. При этом, изнутри закрыл двери на замок», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Утром, когда мужчина вышел на улицу, он обнаружил тело сожительницы и вызвал сотрудников полиции. Согласно судебно-медицинской экспертизе, женщина умерла от переохлаждения организма.

Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.