Жительница Топкинского района убила любовника, женившегося на другой

55-летнюю жительницу Топкинского района обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Как сообщили в областном управлении СУ СК, мужчина и женщина состояли в очень близких отношениях. Их роман длился около 15 лет, но за несколько месяцев до случившегося мужчина женился на другой женщине. При этом бывшие сожители продолжали поддерживать отношения и встретились за столом в одной компании.

«Во время застолья женщина стала укорять экс-сожителя в том, что тот за 15 лет так и не сделал ей предложение. В ответ мужчина грубо выругался и обозвал бывшую возлюбленную легкодоступной женщиной. Обвиняемая, разозлившись, ударила обидчика ножом в шею», - рассказали в ведомстве.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», однако врач смог только констатировать смерть потерпевшего.

Со следствием женщина сотрудничала и вину признала полностью. По ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ревнивица предстанет перед судом.