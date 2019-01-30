В Тисульском районе погибли мать и семимесячный ребёнок

Во вторник, 29 января, в Тисульском районе сгорел частный дом. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела 35-летней женщины и 7-месячного ребёнка. 38-летний мужчина был госпитализирован.

Предварительно известно, что днём супруги выпивали и курили. Когда в одной из комнат начался пожар, мужчина выбежал на улицу и попросил соседей вызвать скорую помощь и сотрудников МЧС.

«Когда спасатели приступили к ликвидации пожара, мужчина руками стал бить стекла, чтобы проникнуть в горящий дом и спасти родных», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Однако спасти семью не удалось. Пожарные, ликвидировав возгорание и вынесли из дома женщину и ребенка без признаков жизни. Мужчина был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время по факту случившегося следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причину смерти потерпевших.

Отмечается, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей и не стояла на профилактическом учёте. При этом, соседи утверждают, что семья злоупотребляла спиртным.