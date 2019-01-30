Кемеровчанин обворовал магазин ради свидания

В полицию обратилась продавец магазина мужской одежды, которая рассказала о пропаже из торгового зала зимней куртки, рубашки и пуловера. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Полицейские задержали вора, им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. Выяснилось, что на преступление его толкнуло желание понравится девушке.

«Куртку мужчина продал на улице, а на вырученные деньги купил букет цветов. После он отправился в приобретённой одежде на юбилей к своей возлюбленной», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.