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В Киселёвске девушка спасалась от приятеля на станции скорой помощи

30 января 2019 в 14:43

Пара провела вечер в кафе, а по дороге домой между ними возникла ссора на почве ревности. Подвыпивший молодой человек стал проявлять агрессию и даже угрожать своей 31-летней девушке расправой. Та, опасаясь за свою жизнь, бросилась бежать к расположенной неподалеку станции сокрой медицинской помощи и попыталась укрыться внутри учреждения.

Однако виновник происшествия ворвался в след за ней. Работники «скорой» были вынуждены вызвать правоохранителей.

«На место прибыли бойцы, которые задержали агрессивного 24-летнейго горожанина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - рассказали в Росгвардии.


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