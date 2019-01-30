В Киселёвске девушка спасалась от приятеля на станции скорой помощи

Пара провела вечер в кафе, а по дороге домой между ними возникла ссора на почве ревности. Подвыпивший молодой человек стал проявлять агрессию и даже угрожать своей 31-летней девушке расправой. Та, опасаясь за свою жизнь, бросилась бежать к расположенной неподалеку станции сокрой медицинской помощи и попыталась укрыться внутри учреждения.

Однако виновник происшествия ворвался в след за ней. Работники «скорой» были вынуждены вызвать правоохранителей.

«На место прибыли бойцы, которые задержали агрессивного 24-летнейго горожанина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - рассказали в Росгвардии.