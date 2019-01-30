Житель Кемерова избил соседа и оставил умирать в бане

Осенью прошлого года Мужчина избил соседа из-за того, что последний оказал внимание его сожительнице.

«Злоумышленник нанёс не менее четырёх ударов руками и ногами в том числе по голове потерпевшего, а потом вместе с той женщиной, из-за которой между ними мужчинами возник конфликт, перенёс потерпевшего в предбанник, где бросил до утра», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Утром, обнаружив, что потерпевшему совсем плохо, мужчина крикнул его сестре через огород, что у него в предбаннике находится её брат. Вместе они переместили пострадавшего в дом, однако через несколько дней его состояние значительно ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

В ведомстве отметили, что обвиняемый рассказал сестре потерпевшего другую историю. По его словам, он якобы обнаружил соседа избитым около магазина и принёс его в свою баню, чтобы тот пришёл в чувства.

В ходе предварительного следствия эта версия не подтвердилась. Мужчина то признавал свою вину, то снова отрицал. Истина будет установлена в судебном порядке.