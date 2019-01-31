В Новокузнецке углевоз протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Авария произошла вечером 30 января в Орджоникидзевском районе. Грузовик «Скания» на скорости влетел в маршрутку. На месте происшествия работали оперативные службы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области пояснили, что спасатели отключали аккумуляторы у транспортных средств и собирали информацию о случившемся.

«В автобусе пострадали два человека. Один из них – водитель маршрутки. Обоих увезли на «скорой» в больницу. Оба в тяжёлом состоянии, говорят», — цитируют СМИ очевидца последствий ДТП.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Фото: vk.com/«ДТП Новокузнецка».