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В Новокузнецке углевоз протаранил маршрутку, есть пострадавшие

31 января 2019 в 11:21

Авария произошла вечером 30 января в Орджоникидзевском районе. Грузовик «Скания» на скорости влетел в маршрутку. На месте происшествия работали оперативные службы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области пояснили, что спасатели отключали аккумуляторы у транспортных средств и собирали информацию о случившемся.

«В автобусе пострадали два человека. Один из них – водитель маршрутки. Обоих увезли на «скорой» в больницу. Оба в тяжёлом состоянии, говорят», — цитируют СМИ очевидца последствий ДТП.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

 

Фото: vk.com/«ДТП Новокузнецка».


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