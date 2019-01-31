В Новокузнецке школьница сломала руку из-за коммунальщиков

Инцидент произошел между домами №12 и №16 на улице Олимпийская. Как сообщает CITY-N со слов мамы пострадавшей, девочка сломала руку, поскользнувшись на снежном накате.

Женщина отметила, что дорогу в этом месте чистили недавно. Однако рабочие не позаботились о пешеходах. На тротуаре образовался накат, на котором легко упасть и скатиться на дорогу, даже санки едут боком.

«Сегодня утром дочка по дороге в школу сломала руку (перелом со смещением). Рядом со школой расположены три детских сада, по этому тротуарчику идут все дети», — цитирует сайт мать школьницы.

Фото: CITY-N.