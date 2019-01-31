Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке школьница сломала руку из-за ком...

В Новокузнецке школьница сломала руку из-за коммунальщиков

31 января 2019 в 13:22

Инцидент произошел между домами №12 и №16 на улице Олимпийская. Как сообщает CITY-N со слов мамы пострадавшей, девочка сломала руку, поскользнувшись на снежном накате.

Женщина отметила, что дорогу в этом месте чистили недавно. Однако рабочие не позаботились о пешеходах. На тротуаре образовался накат, на котором легко упасть и скатиться на дорогу, даже санки едут боком.

«Сегодня утром дочка по дороге в школу сломала руку (перелом со смещением). Рядом со школой расположены три детских сада, по этому тротуарчику идут все дети», — цитирует сайт мать школьницы.

 

 

Фото: CITY-N.


Читайте также

Content 09170906.531824.4574
Кемеровчанин обворовал магазин ради свидания
Content 763924d99c20b172b20ce7a11d72de82
В Киселёвске девушка спасалась от приятеля на станции скорой помощи
Content krov na derevyannoy poverhnosti
Житель Кемерова избил соседа и оставил умирать в бане
Content mkrascacto8 900x603
В Новокузнецке углевоз протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?