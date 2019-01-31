В Прокопьевске из-за задымления эвакуировали крупный ТЦ

Из-за задымления эвакуировали всех посетителей крупного ТЦ «Чайка». Сигнал на пульт диспетчера поступил около 21:00.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, возгорания в ТЦ не было.

«Во фритюрнице пригорело масло, от этого произошло задымление помещений. Пожарные всё проверили, провели дымоудаление, после чего посетителям и сотрудникам разрешили вернуться в здание», — рассказали ведомстве.

Никто из персонала и посетителей ТЦ не пострадал.

Фото: vk.com/trk_chayka.