Смертельное ДТП на кузбасской трассе: есть погибший (видео)

Авария произошла на 164 километре трассы «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск». Около 8:50 здесь столкнулись внедорожник и ВАЗ. По предварительным данным ГИБДД, страшное ДТП спровоцировал водитель Toyota Land Cruiser.

«Водитель Toyota Land Cruiser перед началом выполнения манёвра не убедился в его безопасности. В результате он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, который двигался в попутном направлении», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате водитель ВАЗа получил травмы, его доставили в больницу. А его 55-летняя пассажирка скончалась на месте ещё до приезда скорой.

Видео: vk.com/dorogi_nk.

Фото: www.city-n.ru.