В Кузбасс идут морозы до -45℃

По прогнозам кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в Кузбасс придут морозы до -45℃. Предварительно, такая низкая температура будет держаться несколько дней подряд. В связи с этим, кузбасских коммунальщиков срочно переводят в усиленный режим работы.

«Коммунальщики и энергетики Кузбасса принимают срочные исчерпывающие меры для стабильной работы объектов жизнеобеспечения. Они должны обеспечить работу котельных в соответствии с температурным графиком, повышенную готовность аварийно-восстановительных бригад, спецтехники и оборудования», — рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Муниципалитеты региона должны будут организовать объезды территорий и объектов ЖКХ.

К аномальным морозам подготовились и в УЕЗТУ.

Специалисты УЕЗТУ сообщают, что общественный транспорт будет работать без перебоев. В настоящее время уже подготовлены резервные автобусы на случай поломки рейсовых.

«На транспортных предприятиях областного центра проводятся дополнительные инструктажи с водительским составом о работе в условиях низких температур. Отделом контроля МБУ «УЕЗТУ» проведена ревизия отопления салонов и водительских мест, проверены печи и радиаторы», — сообщают специалисты.

Также отмечается, что в первую декаду февраля справочная служба будет работать с 7:00 до 24:00 ежедневно. Сообщить о поломках и других ЧП можно будет по телефону: 8 (3842) 57-46-57.