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На кузбасской трассе из-за заноса перевернулась машина (видео)

31 января 2019 в 16:49

Утром 31 января в Берёзовском на бульваре Молодёжном, 17 перевернулся автомобиль ВАЗ-21144. Водитель выбрал неподходящую скорость для движения, из-за чего он налетел на снежный вал.

«Водитель двигался по трассе без учёта метеоусловий. В результате он наехал на снежный вал, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспорта», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

По словам очевидца последствий аварии, перевёрнутую машину сначала пытались поставить на колёса с помощью погрузчика, однако сделать это не удалось. Автомобиль вернули в исходное положение благодаря манипулятору.

Пострадавших аварии нет.

 

Фото, видео: vk.com/«Регион 42».


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