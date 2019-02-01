Блог с тобой ›› Новости ›› Ремонт на вес золота: рабочий ограбил отремонти...

Ремонт на вес золота: рабочий ограбил отремонтированную им квартиру

01 февраля 2019 в 10:01

В Новокузнецке за помощью в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что после ремонта из её квартиры пропала шкатулка с золотыми украшениями, общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мастер-отделочник, который работал у потерпевшей.

«Выяснилось, что ювелирные изделия он похитил в счёт оплаты своих услуг, поскольку его не устроил размер полученного от владелицы жилища гонорара», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Стражи порядка изъяли часть украшений и вернули владелице. Где сейчас находятся остальные изделия, не уточняется.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.


Читайте также

Content
В Прокопьевске из-за задымления эвакуировали крупный ТЦ
Content d1xocw9mjv0 900x506
Смертельное ДТП на кузбасской трассе: есть погибший (видео)
Content extreme kou
В Кузбасс идут морозы до -45℃
Content lo6xmcvgglm
На кузбасской трассе из-за заноса перевернулась машина (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?