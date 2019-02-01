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В Кемерове превышен порог по заболеваемости гриппом

01 февраля 2019 в 11:16

Как сообщает ТАСС на НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена в 17 городах из 61. Среди них оказался и Кемерово.

«На неделе с 21 по 27 января продолжалась тенденция увеличения заболеваемости, особенно гриппом. Эпидемические пороги по населению в целом превышены в 17 городах», — сообщает информационное агентство.

Так, в Кемерове эпидпорог превышен на 72,7%. При этом в основном заболеваемость выросла среди школьников и взрослых.


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