В Кемерове превышен порог по заболеваемости гриппом

Как сообщает ТАСС на НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена в 17 городах из 61. Среди них оказался и Кемерово.

«На неделе с 21 по 27 января продолжалась тенденция увеличения заболеваемости, особенно гриппом. Эпидемические пороги по населению в целом превышены в 17 городах», — сообщает информационное агентство.

Так, в Кемерове эпидпорог превышен на 72,7%. При этом в основном заболеваемость выросла среди школьников и взрослых.