Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе из-за морозов отменили междугородние...

В Кузбассе из-за морозов отменили междугородние рейсы

01 февраля 2019 в 14:09

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», в Кемеровской области из-за сильных морозов отменили рейсовые автобусы.

«Отменен ряд рейсов, в том числе в Юргинском, Топкинском, Беловском и Прокопьевском районах. Часть рейсов объединяют, чтобы по маршруту для подстраховки шли сразу два автобуса, в частности маршрут «Тяжин — Кемерово», «Тисуль — Мариинск», - сообщает «Кузбасспассажиравтотранс».

В соседние области рейсы также отменяются из-за морозов и опасности перемерзания топлива.


Читайте также

Content extreme kou
В Кузбасс идут морозы до -45℃
Content lo6xmcvgglm
На кузбасской трассе из-за заноса перевернулась машина (видео)
Content news 31012019 140701
Ремонт на вес золота: рабочий ограбил отремонтированную им квартиру
Content huge df8234f1 06dc 4015 a71e fb5092e7b997
В Кемерове превышен порог по заболеваемости гриппом

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?