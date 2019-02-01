В Кузбассе из-за морозов отменили междугородние рейсы

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», в Кемеровской области из-за сильных морозов отменили рейсовые автобусы.

«Отменен ряд рейсов, в том числе в Юргинском, Топкинском, Беловском и Прокопьевском районах. Часть рейсов объединяют, чтобы по маршруту для подстраховки шли сразу два автобуса, в частности маршрут «Тяжин — Кемерово», «Тисуль — Мариинск», - сообщает «Кузбасспассажиравтотранс».

В соседние области рейсы также отменяются из-за морозов и опасности перемерзания топлива.