ДТП в Центральном районе Кемерова: пострадал 19-летний пассажир

Серьёзная авария произошла днём 31 января на улице Гагарина, 51. По предварительным данным ГИБДД, предварительно установлено, что аварию спровоцировал 19-летний водитель ВАЗ-2114.

«Он ехал по улице Гагарина в сторону улицы Соборная, начал выполнять манёвр, но не справился с управлением и вылет на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Orlando. В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир отечественного автомобиля», — рассказали в ГИБДД по городу Кемерово.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом таза. 19-летний водитель ВАЗа и 39-летняя женщина-водитель, которая была за рулём Chevrolet, не пострадали.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».