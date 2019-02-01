Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе грузовой поезд протаранил пассажирск...

В Кузбассе грузовой поезд протаранил пассажирский автобус

01 февраля 2019 в 16:40

Около 13:00 на нулевом километре автодороги «Новокузнецк – Осиновое Плесо» грузовой поезд протаранил пассажирский автобус.

«По предварительной информации, в результате аварии пострадали 2 пассажир автобуса. Возраст пострадавших и характер травм уточняются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


Читайте также

Content news 31012019 140701
Ремонт на вес золота: рабочий ограбил отремонтированную им квартиру
Content huge df8234f1 06dc 4015 a71e fb5092e7b997
В Кемерове превышен порог по заболеваемости гриппом
Content 6rln6huda5m
В Кузбассе из-за морозов отменили междугородние рейсы
Content
ДТП в Центральном районе Кемерова: пострадал 19-летний пассажир

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?