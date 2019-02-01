В Кузбассе грузовой поезд протаранил пассажирский автобус

Около 13:00 на нулевом километре автодороги «Новокузнецк – Осиновое Плесо» грузовой поезд протаранил пассажирский автобус.

«По предварительной информации, в результате аварии пострадали 2 пассажир автобуса. Возраст пострадавших и характер травм уточняются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.