На кемеровском предприятии погибли двое рабочих

ЧП произошло около 14:00 1 февраля в помещении бетонно-смесительного узла ООО «Кемеровский домостроительный комбинат». Тела 26-летнего мастера и 46-летнего слесаря обнаружили коллеги, они и вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего СУ СК РФ по Кемеровской области организована доследственную проверку.

«Предварительно, в утреннее время напарники поднялись на верхнюю площадку бетонно-смесительного узла, а потом перестали выходить на связь. Коллеги обнаружили их на полу без сознания, вынесли из помещения и вызвали «скорую помощь», - пояснили в ведомстве.

Однако прибывшие медицинские работники спасти работников не смогли, во время реанимационных мероприятий они скончались.

Сейчас на месте ЧП работаю следователи и эксперты МЧС. Специалистам предстоит выяснить, есть ли в воздухе помещения химические вещества и насколько они опасны для жизни и здоровья.

По одной из версий, оба потерпевших могли отравиться газом.