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Роман Ротенберг выпустит мобильное приложение для тренеров юных хоккеистов

03 февраля 2019 в 10:31

Впервые в нашей стране выйдет приложение для хоккейных тренеров. Официальное приложение для смартфонов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина» будет доступно для IOS и Android. 

Приложение станет отличным подспорьем не только для специалистов, но и для родителей юных хоккеистов. Так, тренеры смогут с его помощью систематизировать работу со своими воспитанниками. А родители - контролировать питание, тренировки и достижения детей, а также рекомендации по индивидуальной работе.

Идея создания принадлежит первому вице-президенту Федерации хоккея России, главе штаба национальной сборной Роману Ротенбергу. Напомним, помимо высшей школы тренеров, за его плечами обучение в одной из самых престижных и старейших бизнес-школ European Business School London

«Как предприниматель, я понимаю важность своевременного включения в рабочий процесс современных технических инструментов, а как хоккеист и тренер, уверен в необходимости удобного подхода к тренировочному процессу», - прокомментировал главе штаба национальной сборной.

 


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