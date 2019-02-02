Кемеровчанин «подсадил» 13-летнего пасынка на наркотики

В конце 2018 года кемеровские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении кемеровчанина, который подсадил на запрещённые вещества своего 13-летенго пасынка.

«По версии следствия, в период с октября 2017 по февраль 2018 года кемеровчанин неоднократно склонял своего несовершеннолетнего пасынка к употреблению наркотических средств из класса синтетических путём курения, в результате чего у последнего возникал интерес и желание употребить предложенные ему наркотические средства», — рассказали в следственном отделе по Рудничному району города Кемерово СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствиям. За склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.