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В Шерегеше горел отель

02 февраля 2019 в 20:14

Сегодня в отеле Alpen Club в Шерегеше произошёл пожар. По рассказам очевидцев, сотрудники МЧС оцепили основное здание отеля, где находятся бар и ресторан, и не пускали никого из постояльцев через оцепление, при этом из подземной парковки вырывались чёрные клубы дыма.

В областном ГУ МЧС подтвердили факт возгорания в подземной парковке.

«На момент прибытия первого подразделения в подземной стоянке горели два автомобиля. В результате пожара у автомобиля Toyota Land Cruiser  2016 года выпуска выгорел салон, у автомобиля Mazda CX-9 оплавился бампер. На месте от МЧС России работало 12 человек и три автоцистерны», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет, жилая часть здания отеля от огня не пострадала. Предварительная причина — нарушение правил устройства электрооборудования.

 

Фото: vk.com/sheregesh_online.


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