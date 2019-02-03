По Кузбассу в - 40°C путешествует иностранец на велосипеде (видео)

В субботу, 2 февраля, в сети появилось видео, на котором запечатлён иностранец на необычном для морозов транспорте – велосипеде.

Выяснилось, что мужчина совсем не говорит по-русски и держит путь на Байкал.

Пользователи выразили надежду, что он благополучно доедет, а некоторые попросили не оставлять иностранца, не приспособленного к нашему климату, без внимания при встрече.

Комментаторы также попробовали выстроить маршрут странника: 2 февраля, по данным пользователей соцсетей, он был в Белове и Полысаеве. Уже сегодня он может быть в Кемерове.

Видео: vk.com / "Подслушано Ленинск-Кузнецкий".