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По Кузбассу в - 40°C путешествует иностранец на велосипеде (видео)

03 февраля 2019 в 12:23

В субботу, 2 февраля, в сети появилось видео, на котором запечатлён иностранец на необычном для морозов транспорте – велосипеде.

Выяснилось, что мужчина совсем не говорит по-русски и держит путь на Байкал.

Пользователи выразили надежду, что он благополучно доедет, а некоторые попросили не оставлять иностранца, не приспособленного к нашему климату, без внимания при встрече.

Комментаторы также попробовали выстроить маршрут странника: 2 февраля, по данным пользователей соцсетей, он был в Белове и Полысаеве. Уже сегодня он может быть в Кемерове.

 

Видео: vk.com / "Подслушано Ленинск-Кузнецкий".


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