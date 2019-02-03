В Шерегеше вагон раздавил рабочего во время ремонта

ЧП произошло в субботу, 2 февраля, в депо компании «Евразруда».

Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», 47-летний рабочий. По информации портала, мужчина получил тяжелейшие травмы на рабочем месте. Во время ремонта его раздавил вагон.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом ребер и травматический шок.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, которые проверяют соблюдение требований правил безопасности.