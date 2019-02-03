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В Шерегеше вагон раздавил рабочего во время ремонта

03 февраля 2019 в 13:32

ЧП произошло в субботу, 2 февраля, в депо компании «Евразруда».

Как пишет «Правоохранительный портал Кузбасса», 47-летний рабочий. По информации портала, мужчина получил тяжелейшие травмы на рабочем месте. Во время ремонта его раздавил вагон.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом ребер и травматический шок.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, которые проверяют соблюдение требований правил безопасности.


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