В кемеровской многоэтажке найден труп мужчины (видео)

Серьезный пожар произошел ночью 3 февраля в Кедровке.

Как рассказали в областном МЧС, горела квартира на первом этаже многоэтажного дома на улице Советская. На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов дома был слабый запах дыма.

«Эвакуация жильцов не проводилась. Звено газодымозащитников работало в квартире на первом этаже, где находился очаг», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали 12 спасателей и три единицы техники. В результате обгорел диван в комнате на площади 4 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожность при курении.

По словам очевидцев случившегося, в результате пожара погиб хозяин жилища - мужчина 1972 года рождения. Он был пьян и уснул с сигаретой в руке.

Видео: vk.com/ "Инцидент Кемерово".