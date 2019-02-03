В кемеровской многоэтажке найден труп мужчины (видео)

Серьезный пожар произошел ночью 3 февраля в Кедровке.
Как рассказали в областном МЧС, горела квартира на первом этаже многоэтажного дома на улице Советская. На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов дома был слабый запах дыма.
«Эвакуация жильцов не проводилась. Звено газодымозащитников работало в квартире на первом этаже, где находился очаг», — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работали 12 спасателей и три единицы техники. В результате обгорел диван в комнате на площади 4 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожность при курении.
По словам очевидцев случившегося, в результате пожара погиб хозяин жилища - мужчина 1972 года рождения. Он был пьян и уснул с сигаретой в руке.
Видео: vk.com/ "Инцидент Кемерово".
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