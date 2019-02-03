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Кемеровчане искупались в проруби в самый мороз

03 февраля 2019 в 19:09

В воскресенье, 3 февраля, кемеровчане в морозном купании приняли участие 17 человек. При этом температура воздуха в регионе ниже -30°C.

Как рассказала председатель клуба закаливания «Снегири» Елизавета Пономарёва, купающиеся мечтали установить рекорд и поплавать при температуре воздуха не выше -40°C, однако на Красном озере они зафиксировали только -30°C.

«Привыкли к холоду. Идём не спеша и на прорубь и обратно. Здорово так, находиться на улице зимой, только в мокром купальнике не очень приятно», — цитируют местные СМИ Елизавету.

Отмечается, что кемеровским моржам пришлось бороться со льдом, который быстро покрывал поверхность воды. Любители зимнего купания разгоняли лёд лопатой.

 

Фото: Елизавета Пономарёва.


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