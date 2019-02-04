В Кемерове на Тухачевского полностью сгорело кафе

Кафе на территории рынка «Сотка» по адресу, Тухачевского, 100, загорелось около полуночи. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 23:50. Как рассказали в МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения МЧС, горело потолочное перекрытие на всей площади.

«Пожар тушили 39 человек с применением 12 единиц спецтехники. Полностью огонь потушили в 00:23. В момент ЧП в кафе никого не было», - рассказали в ведомстве.

В результате пожара сгорело деревянное перекрытие и натяжной потолок на всей площади, внутри помещения сгорела котельная общей площадью шесть «квадратов». Общая площадь пожара составила 300 «квадратов».

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.