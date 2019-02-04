Директор новокузнецкого банка получил срок за блат

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор 45-летнему экс-директору ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Его обвиняли в преступлении, предусмотренном статьёй «Злоупотребление полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Осенью 2013 года мужчина предоставил ООО «Калтанское» кредит на сумму 390 млн рублей, где сам выступил поручителем. А уже через несколько месяцев по кредиту было возвращено 270 млн рублей. При этом кредит был оформлен для хорошего знакомого директора банка.

«Директор банка в интересах знакомого, без соблюдения необходимой процедуры расторг договор личного поручительства директора ООО «Калтанское» перед банком. Тем самым банк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понёс убытки в размере 120 млн рублей», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что судимость у мужчины не первая. Ранее он проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более 3 млрд рублей сбережений своих вкладчиков.

В итоге путём сложения наказаний за растрату денег вкладчиков и за злоупотребление полномочий мужчину приговорили девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.