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Автобус из Шерегеша попал в смертельную аварию

04 февраля 2019 в 13:41

Серьёзная авария произошла 4 января на 76-м километре трассе Ленинск-Кузнецкий – Новосибирск. В 1:30 здесь столкнулись рейсовый автобус «Шерегеш – Новосибирск», в котором ехали 52 пассажира, и гружёный углём с КАМАЗ.

Как сообщает «Комсомольская правда», в результате столкновения от полученных травм скончался второй водитель автобуса, 49-летний житель Новосибирского района.

«В автобусе было 50 пассажиров — они не пострадали, впереди было два водителя — один из них погиб. Погиб не тот, что за рулем был, а второй - сменщик его», цитирует «КП» пресс-секретаря «Новосибирскавтодора» Татьяну Чечурову.

Туристам оперативно предоставили резервный автобус, который доставил их до Новосибирска.

Известно, что в результате столкновения на дорогу высыпалось 5 тонн угля, поэтому на время было организовано реверсивное движение. Уборку угля закончили в 8:25, после чего движение было полностью восстановлено.

 

 


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