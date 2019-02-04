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В столице Кузбасса до смерти забили женщину

04 февраля 2019 в 15:58

ЧП произошло в воскресенье, 3 февраля, на улице Мичурина. Местные жители рассказали о том, что около 20:00 возле дома №61 работали полицейские. По словам очевидцев, здесь убили женщину.

«Вчера вечером поступил сигнал о ЧП на улице Мичурина. Там мужчина жестоко избил женщину 1959 года рождения. От полученных травм горожанка скончалась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — подтвердили в СУ СК РФ.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи.


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