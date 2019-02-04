В Новокузнецке медсестра проломила череп годовалой девочке

По версии следствия, 52-летняя медсестра положила годовалую пациентку на пеленальный столик и отвернулась за вещами. В этот момент девочка перевернулась и упала со стола на пол. В результате ребёнок ударился головой и сломала череп.

Материалы по делу были переданы в следственные органы.

«Со следствием женщина сотрудничала, в содеянном раскаялась, она извинилась перед родителями ребёнка, оплатила лечение девочки», - рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

На работе также была проведена служебная проверка, по итогу которой женщине сделали строгий выговор. Суд назначил женщине судебный штраф в размере 25 000 рублей.