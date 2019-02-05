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Сергей Цивилёв назвал некоторых кузбассовцев «бесформенными телами в трусах»

05 февраля 2019 в 08:23

4 февраля в Кемеровской области состоялась конференция регионального отделения "Единой России". На ней глава региона Сергей Цивилев подверг критике местных жителей, которые не следят за своим здоровьем.

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», — так губернатор описал некоторых земляков.

Цивилев заявил, что тот образ жизни, которому следует среднестатистический житель Кузбасса, не приведет ни к чему хорошему. По его словам, ситуацию необходимо изменить.

«Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», — сказал глава Кузбасса.

Резкое высказывание вызвало в соцсетях скорее критику, чем желание следовать спортивным достижениям Сергея Цивилева. Напомним, губернатор не первый раз делает резонансные заявления. Ранее он советовал жительницам Кузбасса обратить внимание на чистоту окон и наличие комнатных цветов на подоконниках, и даже устроил разнос местному депутату за его внешний вид.


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