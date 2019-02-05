В тайге нашли труп женщины с билетом из Санкт-Петербурга

Полиция просит помощи в установлении личности женщины, тело которой было найдено 6 января в кузбасской тайге в Таштагольском районе.

Сотрудникам полиции удалось установить, что при жизни женщина представлялась Мариной Викторовной, однако личность найденной женщины ещё предстоит установить.

На вид женщина от 35 до 40 лет, среднего роста и телосложения, голубые глаза, волнистые длиной около десяти сантиметров светло-русые волосы.

«Была одета в чёрную дублёнку с красным мехом, чёрные джинсы и ботинки, жёлтую кофту, на груди – крестик, а в кармане – билет на проезд в метро Санкт-Петербурга», - сообщает ГУ МВД.

Особые приметы: на левой руке татуировка в виде сердца с крестом сверху, шрамы длиной десять сантиметров на позвоночнике в области поясницы, на левой ноге и в области правого коленного сустава. На предплечье справа шрам круглой формы диаметром около четырёх сантиметров.

Всех, кому что-либо известно о личности данной женщины, просят сообщить по телефонам: 8(38473)3-27-82, 8-913-314-67-21 или 02.

Анонимность гарантируется.