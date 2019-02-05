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В Кузбассе за выходные обморозились 48 человек

05 февраля 2019 в 10:06

Минувшие суббота и воскресенье стали самыми холодными за эту зиму. В некоторых районах температура воздуха опускалась до -45 градусов.

В Кемеровской области за минувшие выходные 48 человек обратились к медикам по поводу обморожений и переохлаждений, сообщил областной департамент здравоохранения со ссылкой на данные областного Центра медицины катастроф. Из этих 48 человек 13 пациентам понадобилась госпитализация в стационары. Больше всего людей положили в больницу в Белове – все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что только один из 48 кузбассовцев был бездомным.


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