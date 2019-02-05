В Кузбассе за выходные обморозились 48 человек

Минувшие суббота и воскресенье стали самыми холодными за эту зиму. В некоторых районах температура воздуха опускалась до -45 градусов.

В Кемеровской области за минувшие выходные 48 человек обратились к медикам по поводу обморожений и переохлаждений, сообщил областной департамент здравоохранения со ссылкой на данные областного Центра медицины катастроф. Из этих 48 человек 13 пациентам понадобилась госпитализация в стационары. Больше всего людей положили в больницу в Белове – все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что только один из 48 кузбассовцев был бездомным.