В Берёзовском бензовоз врезался в поезд

Авария произошла в понедельник, 4 февраля. На дороге у обогатительной фабрики в городе Березовский бензовоз столкнулся с грузовым поездом.

Как сообщили в областной ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет.

«У бензовоза была повреждена цистерна, из-за чего произошёл разлив топлива на проезжую часть. Были проведены работы по ликвидации последствий столкновения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельств случившегося и степень вины каждого из участников ДТП.

Фото: "Рен-ТВ".