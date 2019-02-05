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В Берёзовском бензовоз врезался в поезд

05 февраля 2019 в 11:39

Авария произошла в понедельник, 4 февраля. На дороге у обогатительной фабрики в городе Березовский бензовоз столкнулся с грузовым поездом.

Как сообщили в областной ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет.

«У бензовоза была повреждена цистерна, из-за чего произошёл разлив топлива на проезжую часть. Были проведены работы по ликвидации последствий столкновения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены обстоятельств случившегося и степень вины каждого из участников ДТП.

 

Фото: "Рен-ТВ".


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