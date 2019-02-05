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В Новокузнецке экстренно эвакуировали жителей многоэтажки

05 февраля 2019 в 15:17

4 февраля в одиннадцатиэтажном двухподъездном доме на улице Тореза произошёл пожар.

По данным МЧС Кузбасса, сигнал на пульт диспетчера поступил в 17:13. На момент прибытия первого подразделения МЧС в первом подъезде наблюдалось небольшое задымление.

«До приезда спасателей из дома по лестницам сами эвакуировались 15 человек, в том числе семеро детей. В результате пожара на лестничной клетке девятого этажа сгорел мусор. Обгорела стена на площади пять «квадратов», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Полностью потушить пожар удалось в 17:27. К ликвидации ЧП привлекались восемь человек и три единицы спецтехники. Погибших и пострадавших в результате происшествия, по оперативным данным, нет.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращения с огнём.

 

Фото: vk.com/«Инцидент | Новокузнецк».


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